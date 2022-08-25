إذا كان رب البيت للخمر شاربا..

العالم - نبض السوشيال

سبب انتشار هذه الوسومات الجزائرية الثلاثة المختصة جميعها بملك الجارة الغربية للجزائر هو تسجيل وانتشار لقطة فيديوية سريعة تم التقاطها أحدهم من داخل سيارته الشخصية لملك المغرب محمد السادس وهو سكران في احد شوارع باريس.

لا يخفى ان التصعيد في الشارع المغربي عموما "ونقصد بذلك غالبية الدول العربية في الشمال الافريقي"، تنديدا وشجبا وحضورا ميدانيا لتطبيع مملكة المغرب مع الكيان الاسرائيلي انتقل من مناهضة التطبيع الى مقاومته ومن ثم الى نصرة القضية الفلسطينية، لذا فان عموم الشارع المغربي لا يرضا ولن يرضا للمملكة الانحناء والتخاذل المذل امام كيان عنصري توسعي لقيط يسعى للاستحواذ على عموم الشمال الافريقي دون استثناء.

من هنا فان الشارع في مملكة المغرب وجارتها الجزائر وعموم بلدان الشمال الافريقي العربي المسلم لن يرضا مطلقا عن ما ذهبت اليه حكومة هذه المملكة من هرولة رسمية هزيلة مذلة نحو التطبيع والتي حيث واكب التطبيع غضب شعبي..

الغضب الشعبي هو العنوان العريض لما يشهده المغرب في الفترة الاخيرة، حيث عادت القضية الفلسطينية الى صدارة المشهد، مع تكرر الاعتداء الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

الاستياء في الشارع المغربي تجسد في تظاهرات شعبية داعية الى اسقاط التطبيع ومواقف حزبية اعتبرت بان المضي في العلاقات مع تل ابيب، يشجعها على مواصلة جرائمها، في حين يتجاهل النظام المغربي كل الاصوات الرافضة للتطبيع، قبل واثناء وبعد زيارات قام بها مسؤولو الكيان الاسرائيلي للمغرب ومنها زيارة رئيس وزراء الاحتلال للرباط.

الأمر الجديد الذي طرأ أمس واليوم هو انتشار لقطة صغيرة لملك المغرب قيل انه كان مخمورا في احد شوارع العاصمة الفرنسة باريس، ما ولّد ردود فعل كبيرة تجاه دولة "مملكة المغرب" التي لازالت تواصل انحدارها الاخلاقي والالتزام بتعاليم الاسلام خصوصا وان ملكها ينتسب الى الدوحة العلوية الشريفة ما اعتبره المسلمون سلوكا تشويهيا شائنا وغير ملتزم من قبل الملك الحسن السادس.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات المتداولة على موقع "تويتر" ضمن هاشتاغات الجزائر لهذا اليوم (#أمير_المؤمنين #الملك_المغربي #محمد_السادس)، حيث غرد حساب الباحث في الشؤون الدولية والعلوم الاستراتيجية المتخصص في الدراسات الأمنية في الشؤون الدولية (محمد لمين بليلي) الذي غرد قائلا:

في الوقت الذي يحبث عنه المواطن المغربي المغلوب على أمره عن لقمة العيش بعد تدهور الأوضاع المعيشية في #المغرب، يواصل الملك السكير حياة الترف رفقة حاشيته في العواصم الأوروبية................ مطبع وسكير وملقب ب #أمير_المؤمنين ورئيس لجنة القدس يا للهول ههههه

نشر الكاتب والباحث وعضو منظمة العفو الدولية الذي ينشر مقالاته على موقع عربي21 (وسام العامري) المقطع المتداول للملك المغربي وهو سكران في احد شوارع باريس وكنب يقول:

أمير المؤمنين سكران طينة في أحد شوارع باريس والحراس يحاولون منع التصوير لتوثيق الواقعة.! هذا المفروض يسموه أمير المدمنين

#الملك_المغربي

#المغرب

بب

غردت الناشطة الجزائرية (شهد) قائلة:

ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها أمير المؤمنين الأخبار في أوروبا.. سبق وأن فجر التلفزيون الهولندي فضيحة من العيار الثقيل

#أمير_المؤمنين

#أمير_المؤمنين_سكران

أعاد المغرد الجزائري (جامل نور - Jamil Nur) نشر الفيديو اعلاه وغرد قائلا:

فضيحة مدوية تهز المغرب و العالم العربي #امير_المؤمنين ملك المغرب #محمد_السادس #سكران في شوارع #باريس

#محمد_السادس_سكران

#ملك_المغرب #محمد_السادس_باريس

cac

غرد حساب الناشط (صاير غريب) منتقدا تداعيات ونتائج اتفاقية "سايكس بيكو" ومعاهدتها السرية التي تم التوقيع عليها في 1916 بين فرنسا والمملكة المتحدةبمصادقة الإمبراطورية الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا وتقسيم الدولة العثمانية التي كانت المسيطرة على تلك المنطقة في الحرب العالمية الأولى، والتي أولدت عملاء اوكلهم قادة المعاهدة على حكم مناطق النفوذ الاستعماري، وغرد (صاير غريب) قائلا:

خراب وضياع الأمة اسسه صناع سايكس بيكو بغرس وكلاؤهم في المنطقة الذين يقومون بالدور المطلوب علي أكمل وجه #الملك_المغربي #بايدينا_نسقط_فرعون_وجنوده #المغرب #المغرب_أولا #التطبيع_خيانة

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الجزائري (او جيني - ou chêne) الذي نشر فيديو قديما انتقد من خلاله الطاعة العمياء التي تصل الى حد التقديس والعبودية للملك وغرد قائلا:

من العار أن يصمت العبد المأمور عن مثل هذه الطقوس البالية ويتكلم في السياسة (شأن لا يعنيه) فهو مسؤول أمام الله والتاريخ وقيم الإنسانية عن هذه الطقوس طقوس الولاء التقديسية و العبودية المرفوضة شرعاً و أخلاقياً #المغرب_العربي

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