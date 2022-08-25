سلطات ميانمار احتجزت سفيرة بريطانية سابقة

العالم-اسياوالباسيفيك

ونقلت الوكالة عن شخصين "مطلعين على الأمر" أن بومان، التي تدير حاليا مركز ميانمار للأعمال المسؤولة (MCRB)، وزوجها هتين لين، وهو فنان بورمي وسجين سياسي سابق، اعتقلا أمس الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على طلب تعليق، فيما قال متحدث باسم السفارة البريطانية: "نحن قلقون إزاء اعتقال امرأة بريطانية في ميانمار. ونحن على اتصال بالسلطات المحلية ونقدم المساعدة القنصلية"، دون أن يذكر اسم السيدة المحتجزة.

وعملت بومان سفيرة في ميانمار في الفترة بين عامي 2002 و2006 ولديها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في البلاد.