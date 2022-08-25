متظاهرون يغلقون شوارع بالخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام العسكري

العالم - مراسلون

وأكد المتظاهرون من خلال تظاهراتهم التي بدأت في محطة باشدار وسط الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي ان عجز الحكومة عن ادارة دفة الدولة كاف لزوالها.



وتحركت مواكب المتظاهرين صوب القصر الرئاسي وسط هتافات تطالب باسقاط النظام العسكري وفرض مدنية الدولة وشعارات تؤكد ان القصاص من قتلة المتظاهرين سيتم ولو بعد حين وأن دم القتلي الذي سال في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان لن يروح هدرا.



وفي الطريق الى القصر الرئاسي لم تكن هنالك قوات عسكرية على غير العادة، لكن بوغت المتظاهرون بسيل من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه بميدان شروني القريب من شارع القصر ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

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