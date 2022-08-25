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"طالبان" تعلن أنها لم تعثر على جثة الظواهري

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري.

العالم- أفغانستان

وقال مجاهد في تصريح: "التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات"، معتبرا أن "إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكن الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بذلك".

وأفاد بأنه "تم قمع عصابة داعش بشكل غير مسبوق في أفغانستان، وينبغي لدول المنطقة بمن فيها روسيا ألا تقلق من خطر داعش من أراضي أفغانستان".

وكان بايدن أعلن يوم الاثنين 2 أغسطس، مقتل الظواهري بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة طالبان الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

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