مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل بين أرمينيا وأذربيجان

العالم- أسيا والباسفيك

وأفاد مكتب إعلام الحكومة الأرمينية وكالة فرانس برس بأنّ "رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 31 أغسطس/ آب الحالي في بروكسل".

وكان باشينيان وعلييف قد أجريا محادثات في بروكسل في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، بوساطة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع الجديد، تزامناً مع اندلاع أعمال عنف خلال الأسابيع الفائتة في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، ما يهدّد بإعادة إشعال فتيل الأزمة من جديد، بالرغم من التواجد العسكري الروسي في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار ساري المفعول.

وتجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا، مطلع أغسطس/ آب الجاري، في ناغورنو كاراباخ، بعد أن اتهمت الأولى تشكيلات انفصالية موالية لأرمينيا بقتل أحد جنودها في إطلاق نار صوب المنطقة العازلة.

وبعد حرب أولى في التسعينيات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف العام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية التي انشقت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت الحرب الأخيرة عن مقتل حوالى 6500 شخص وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

وفي إطار اتفاق الهدنة، تخلّت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، ونشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها نحو ألفي عسكري مكلفين بمراقبة التقيّد بالهدنة الهشة.

واعتبر هذا الاتفاق في أرمينيا إذلالاً وطنياً إذ تنظم عدة أحزاب معارضة مظاهرات منذ منتصف إبريل/نيسان ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان المتهم بأنه يريد التنازل عن مزيد من الأراضي لباكو.