شاهد.. خطوة أميركية تصب الزيت على التوتر الصيني التايواني

العالم - خاص بالعالم

النائبة الجمهورية في مجلس الشيوخ "مارشا بلاكبيرن"، وصلت تايبه في رابعة لأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى هذه الجزيرة في غضون أسابيع قليلة.



بلاكبيرن العضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بالكونغرس قالت فور هبوطها في تايبه انه حان الوقت لان تتأكد بلاده من أن لدى تايوان الموارد اللازمة لمحاربة الصين التي وصفته بالشيوعية وبمحور الشر الجديد، لافتة الى ان هذا هو سبب وجودها في تايوان.

داعية الادارة الامريكية الى مكافأة التزام تايوان بالديمقراطية، كذلك ركزت المسؤولة الامريكية على السؤال عن كيفية دعم واشنطن لماوصفته الحرية للشعب التايواني، واشارت الى أن الزيارات الامريكية الرفيعة المستوى المنتظمة إلى العاصمة التايوانية تعتبر سياسة أمريكية طويلة الأمد، وأن «بكين لن ترهب بلادها لتدير ظهرها لجزيرة تايوان.

السفارة الصينينة في واشنطن ردت على التحريض والاستفزاز الامريكي هذا وقال إن زيارة "بلاكبيرن"، إلى تايوان تقوض الاستقرار في المنطقة.

تزامنت هذه التطورات مع تعليق الولايات المتحدة ستا وعشرين رحلة جوية كانت متجهة إلى الصين، قالت انها ردا على خطوة مماثلة اتخذتها بكين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتشهد العلاقات الصينة الامريكية توترا متصاعدا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي "نانسي بيلوسي" تايوان قبل نحو شهر في تحد مباشر للصين، تبع ذلك اجراء بكين مناورات عسكرية ضخمة في ميحط تايوان التي تعتبرها الصين جزء من اراضيها.

ولا يزال التوتر مستمرا في ظل اصرار الادارة ا لامريكية على سياسية الزيارات الاستفزازية الى تايوان.