ماكرون يتحدث عن سبب خفض منح تأشيرات السفر للجزائريين

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وقال ماكرون في تصريح صحفي: "هذا الموضوع حساس جدا، وتحدثت فيه مع الرئيس عبد المجيد تبون. نحن بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهناك العديد من العائلات الجزائرية التي تأثرت بذلك. خاصة وأن ذويهم أو آباءهم يقطنون بفرنسا".

وأوضح "أننا اتفقنا على محاربة الهجرة غير الشرعية. وكذا نحن ندرس منحها لفئات معينة مثل مزدوجي الجنسية، الممثلين، الرياضيين، رجال الأعمال، والسياسيين الذين يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف: "سنعمل أيضا على تخفيف إجراءات منح الفيزا خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة. وقد تحدثنا أنا والرئيس تبون بهذا الخصوص إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس. واتفقنا على إعطاء إشارة الانطلاق لوزراء البلدين قصد الانطلاق في العمل عليها خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة".

وأفاد بأنه "قبل خمس سنوات كان عدد منح الفيزا كبيرا. لكن ذلك تسبب في ارتفاع عدد الهجرة غير الشرعية، ما ساهم في تعكير صفو النظام العام. ولهذا السبب وضعنا هذه الشروط لمحاربة الحرقة من جهة ولتخفيف الإجراءات على النساء والرجال. الذين سيعملون على تقوية العلاقات الثنائية من جهة أخرى".