اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19" وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.

يذكر أن من بين أبرز الملفات المطروحة في مؤتمر "تيكاد8" الأمن الغذائي أفريقيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و قضايا تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن مؤتمر "تيكاد 8" هو الثاني الذي يُعقد في أفريقيا تتم استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.