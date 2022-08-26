نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-08-2022

قناة العالم
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الحرب الإسرائيلي: أخبرت إدارة بايدن أهمية الاستمرار بتقوية وتعزيز القدرات الهجومية والدفاعية ضد مشروع إيران النووي
الإعلام الإسرائيلي: وزير الجيش بني غانتس يبلغ رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي الإيراني
مصادر فلسطينية: إصابات خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس
مصادر فلسطينية: إصابات خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس
وزير الخارجية الإيراني: بذلنا جهودا كبيرة في الحكومة الجديدة لرفع الحظر عن إيران ونمر بالمراحل النهائية من العمل
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوجود المحتل الأميركي في سورية وعدوانه على المدافعين عنها وعن وحدة أراضيها هو أمر غير شرعي ومدان
امير عبداللهيان يؤكد لغوتيريش ان ايران اكدت لكل الاطراف ضرورة حل القضايا الملفقة والمسيسة بموضوع الضمانات مؤكدا سعيها لاتفاق قوي وراسخ
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره القطري تناولت آخر مستجدات محادثات الغاء الحظر وعددا من القضايا الاقليمية والدولية
الأمين العام للأمم المتحدة يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الايراني
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-08-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/08/26/166152995704954900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/08/26/166152995704954900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/08/26/166152995618143100.jpg
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-08-2022
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-08-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
أزمة الحكومة اللبنانية والفراغ الرئاسي
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥
خاص بالعالم- مراسلون
أحكام المؤبد على 14 بحرينياً - 2014
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤
انقلاب الصورة
تراجع الموقف الأميركي في المفاوضات النووية مع إيران
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣
مع الحدث
مسار الاتفاق النووي واسس الرد الايراني على الامريكي
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
هل المنطقة مقبلة على تصعيد؟ واهداف زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤
مع الحدث
المشهد العراقي بعد فك الاعتصام من أمام مجلس القضاء
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
صعدة.. فعاليات نسائية بذكرى استشهاد الإمام زيد 'ع'
ذمار.. وقفات شعبية تنديدا باحتجاز سفن المشتقات النفطية اليمنية
المنفي يغادر إلى تونس لحضور مؤتمر 'تيكاد 8'
مفاعل بوشهر النووي.. تحلية المياه الى جانب انتاج الطاقة النظيفة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-08-2022
أزمة الحكومة اللبنانية والفراغ الرئاسي
مقالات و تحليلات
بعيداً عن الاتفاق النووي.. ماذا تملك ايران ويريده الغرب بشدة؟
ما رأيكم.. هل تحدث انفراجة قريبة في الأزمة العراقية؟
مطالبة إيران بالمعلومات لإثبات مزاعم الكيان الصهيوني!
هل تجدي نفعاً خصومة القضاء في العراق؟
ماذا يعني تعطيل الجهاز القضائي في العراق؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.