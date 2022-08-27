"جبارين": نبذل وسعنا للإفراج عن الأسرى

العالم- فلسطين

وشددعلى أن "حماس" لن تترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال".

وأوضح "جبارين" أن الأسرى يخوضون العديد من المواجهات مع الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري، لكن لا يوجد أفق لحل المعضلة".

وقال: إن الاحتلال يتعامل مع ملف تبادل الأسرى إعلاميًّا، دون أي تغير ملموس على أرض الواقع، لافتا الانتباه إلى أنه منذ ثمانية أشهر "لا يوجد أي تقدم بهذا الملف".

ويعتزم الأسرى الفلسطينيون حل الهيئات التنظيمية في جميع سجون الاحتلال، غدًا الأحد؛ جزءًا من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة السجون.

وتسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى بعد أن أقدمت إدارة السجون -أمس الجمعة- على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.

وامتنع الأسرى، الأربعاء الماضي، عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام؛ کخطوةً من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.