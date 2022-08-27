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باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى930 قتيلاً

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة الغير المسبوقة في البلاد ارتفعت إلى 930 قتيلاً و 1343 جريحاً.

العالم - باکستان

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة منذ منتصف يونيو الماضي، اجتاحت معظم أجزاء البلاد.

وقال البيان أن الفيضانات ألحقت الأضرار الجسيمة بالممتلكات والبنية التحتية في البلاد، فضلاً عن الخسائر البشرية، وأشار إلى أن إقليمي بلوشستان والسند من البلاد أكثر تضرراً من الفيضانات.

وأكد أن الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والشركاء الدوليين، تتوسع كافة الدعم والمساعدة الممكنة لمتضرري الفيضانات في أنحاء البلاد

في السياق، وافقت الحكومة الباكستانية على نشر قوات الجيش في جميع أقاليم البلاد لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة بالفيضانات في البلاد

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