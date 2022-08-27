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ائتلاف 14 فبراير البحريني يعزي برحيل والدة الشهيد راغب حرب

ائتلاف 14 فبراير البحريني يعزي برحيل والدة الشهيد راغب حرب
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باسمه وباسم الشعب البحراني إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وجماهير المقاومة في لبنان بخالص العزاء وصادق المواساة برحيل الحاجة المجاهدة سكنة عبد الله حرب والدة شيخ شهداء المقاومة الشهيد الشيخ راغب حرب والشهيد عبد الله.

العالم- البحرين

وسأل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الباري تعالى في بيان أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويحشرها مع محمد وآل محمد الطيبين الأطهار، ويمن على أهلها بالصبر والسلوان.

وقد شيع حزب الله وأهالي بلدة جبشيت الجنوبية الحاجة سكنة حرب في مأتم مهيب، شارك فيه ممثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المكتب السياسي في حركة أمل جميل حايك، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وإمام بلدة جبشيت الأسير المحرر من السجون الصهيونية الشيخ عبد الكريم عبيد، وحشد من علماء الدين والفعاليات وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

والحاجة الراحلة كانت جزءًا مهمًا وفاعلًا في المقاومة، وتجسد ذلك في أقوالها ومواقفها وتربيتها وأصالتها وصبرها.

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