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شراء المنتجات الدفاعية الإيرانية من قبل الكتلة الشرقية علامة على نجاح وزارة الدفاع

شراء المنتجات الدفاعية الإيرانية من قبل الكتلة الشرقية علامة على نجاح وزارة الدفاع
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم لجنة الصناعات في مجلس الشورى الاسلامي ، شراء المنتجات الدفاعية الإيرانية من قبل الكتلة الشرقية علامة على نجاح وزارة الدفاع.

العالم - ايران

وقال روح الله عباس بور المتحدث باسم لجنة المناجم والصناعات خلال زيارته لمعرض إنجازات وزارة الدفاع : إن مشاهدة الإنجازات الدفاعية تكشف حقيقة أن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وباقي الاجهزة الأخرى التي تسير على طريق النجاح ؛ قد ساهموا في صنع المفاخر لإيران الإسلامية.

وأضاف ان جزء من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى الإنتاج والإنجازات التي تحققت بجهود الصناعة الدفاعية والقوات المسلحة ، وبفضل الله لقد وضعت وزارة الدفاع البلاد في مكانة تثير قلق القوى العسكرية العظمى.

وقال عباس بور: ان الصناعة الدفاعية كانت يوما ما تقوم بانتاج 70 نوعًا من المنتجات ، واليوم ورغم كل القيود ، أصبحت هذه الصناعة قادرة على إنتاج 800 نوع من المنتجات في مجال الدفاع ، بالاعتماد على القدرات المحلية.

صرح المتحدث باسم لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان أن الكتلة الشرقية العالمية بات تشتري اليوم منتجات الصناعة الدفاعية الإيرانية ، وقال ان هذا يدل على نجاح وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في مجال انتاج المعدات والاسلحة العسكرية والدفاعية .

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