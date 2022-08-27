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وزير الداخلية الايراني: سلامة وصحة زوار الأربعين قضية مهمة

وزير الداخلية الايراني: سلامة وصحة زوار الأربعين قضية مهمة
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي: نتمنى أن يكمل المواطنين زيارة الأربعين بصحة كاملة ، ومن المؤكد ان سلامة الزوار مسألة وقضية أساسية ومهمة.

العالم - ايران

واضاف أحمد وحيدي ، في أول مؤتمر صحي دولي حول الأربعين الحسيني ، إن الأربعين هو فجر جديد في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ، واوضح ان مراسم الأربعين أصبحت ظاهرة عالمية ، وكل عام تقام هذه المراسم بعظمة اكبر من العام الماضي.

ومضى يقول انه في الوقت الذي يحاول فيه البعض السيطرة على العالم بالخداع ، خلق الأربعين هذه الفرصة للناس للتقدم نحو السمو والخلود.

وأضاف وزير الداخلية ان مراسم الأربعين هي أكبر حدث ثقافي وديني وسياسي نشهده اليوم.

واشار وحيدي إلى أن الأربعين تمنح روح ومشاعر البشرية الاستقرار والهدوء وتابع ان المشاركين في مراسم الأربعين الكبرى يدخلون هذه الساحة بتفان وبعيدا عن أي حب وكراهية ، كل الكوارث تختفي في الأربعين والانجاز المهم لهذه المراسم هو من أجل الإنسانية اليوم ، التي تعاني من مشاكل مختلفة.

وأكد أن الهلال الأحمر يقف إلى جانب الناس في كافة المجالات ، وقال ان الهلال الأحمر يقف خلال مراسم الاربعين المهمة ايضا إلى جانب الناس ويقدم الخدمات بكل ما اوتي من قوة .

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