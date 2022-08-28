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الصادرات الايرانية تسجل نحو 21 مليار دولار.. والتبادل التجاري 44 مليارا

الصادرات الايرانية تسجل نحو 21 مليار دولار.. والتبادل التجاري 44 مليارا
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية أن صادرات السلع قد سجلت 20.924 مليار دولار في 5 شهور فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022.

العالم - ايران

وبيّن " علي رضا مقدسي" في مؤتمر صحفي السبت، أن التبادل التجاري بين ايران ودول العالم بلغ 42 مليار دولار ، حيث سجلت الصادرات 44 مليون طن بقيمة 20.924 مليار دولار، بانخفاض كمي 3.5 بالمئة وزيادة سعرية 21.32 بالمئة على اساس سنوي.

بالمقابل أشار أن الواردات في الفترة المذكورة، 14 مليون طن بقيمة 21.665 مليار دولار بانخفاض كمّي 8.53 بالمئة وزيادة سعرية 19.65 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2021.

ونوه مقدسي الى المنتجات الرئيسية المصدرة في الشهور الخمسة، وهي الميثانول والغاز الطبيعي واليوريا في مقابل توريد القمح والأرز والذرة والصويا والهواتف النقالة.

من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن الترانزيت عبر الاراضي الايرانية قد بلغ 5.929 مليون طن بنمو 25.22 بالمئة.

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