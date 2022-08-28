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خلاف بين الصين والهند وسط تعارض مصالحهما في سريلانكا

خلاف بين الصين والهند وسط تعارض مصالحهما في سريلانكا
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

تبادلت الهند والصين "الشتائم" بسبب تعارض مصالحهما في سريلانكا، بعد قيام سفينة أبحاث علمية صينية مثيرة للجدل بزيارة الدولة الجزيرة على الرغم من المخاوف الأمنية لنيودلهي.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد أن السفارة الهندية في كولومبو قالت عبر تويتر في وقت متأخر أمس السبت إن سريلانكا "بحاجة إلى الدعم، لا لضغط غير مرغوب فيه أو خلافات غير ضرورية لخدمة أجندة دولة أخرى"، في إشارة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجهها ​​الدولة بالفعل بعد التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى.

وكانت السفارة الصينية في سريلانكا قد ذكرت في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا لها كل الحق في الموافقة على رسو سفينة أجنبية في مينائها.

وكتبت السفارة الصينية: "العوائق الخارجية تعتمد على ما يسمى بـ(المخاوف الأمنية)، ولكن بدون أي دليل من قوى معينة تعد في الواقع تدخلا شاملا في سيادة سريلانكا واستقلالها".

وقالت دون الإشارة إلى الهند بشكل مباشر: "بعض الدول، سواء كانت بعيدة أو قريبة، دائما ما تقدم تبريرات لا أساس لها للتنمر على سريلانكا، وسحق سيادة سريلانكا واستقلالها بشكل متكرر".

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