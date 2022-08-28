تظاهرة "تويترية" في الأردن تطالب بـ'الحرية للكاتب عدنان الروسان'

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وتصاعدت وتيرة الجدل في الأردن والانتقادات للحكومة وأجهزتها الأمنية في أعقاب اعتقال الكاتب السياسي والناشط عدنان الروسان على خلفية مقال سياسي تضمن انتقادات ضمنية للملك عبد الله الثاني وللحكومة والنظام.

وسرعان ما تحول الروسان إلى حديث الشارع في الأردن، كما هيمن على تعليقات الكثير من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على اعتقاله بسبب مقال الرأي الذي نشره على حساباته الإلكترونية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الروسان من منزله صباح يوم 15 آب/أغسطس الحالي، من دون إبلاغه أو إبلاغ ذويه عن التهم الموجهة إليه، ولا الجهة التي أصدرت قرار اعتقاله.

وكان المدعي العام الأردني قد وجّه للروسان تهم "الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، وذم هيئة رسمية، وتحقير موظف عام".

وفي الآونة الأخيرة؛ نشر الروسان عدة مقالات يوجه فيها نصائح الملك الأردني عبدالله الثاني، ضمّنها انتقادات لاذعة لأداء الحكومة والنظام في الأردن. وكتب الروسان على صفحته على «فيسبوك» في آخر انتقادات نشرها قبل اعتقاله مخاطباً الملك: «الأردن ليس ملكك، إنه لنا نحن الأردنيين» كما كتب في 10 آب/أغسطس قبل أيام من توقيفه مقالاً ألقى فيه باللوم على الملك في الظروف المعيشية السيئة وقال إن الملك فشل في «تحقيق العدالة للمظلومين».

وطالب عدد كبير من الناشطين والصحافيين والمغردين في تظاهرة إلكترونية، مساء السبت، بالإفراج عن الروسان، مؤكدين أن "الكلمة ليست جريمة" وأن "من حق الجميع التعبير عن رأيه".

وأصدرت لجنة حماية الصحافيين ومقرها الولايات المتحدة بياناً قالت فيه إن «على السلطات الأردنية الإفراج الفوري عن الصحافي عدنان الروسان وإسقاط أي تهم ضده».

وغرد الكاتب الصحافي أحمد حسن الزعبي معلقاً على اعتقال الروسان: «سنبقى ندافع عن حرية رأينا وإيماننا بوطننا، نذكر بأحرارنا المخلصين من أبناء الوطن.. ونذكر أن الأردن مش بخير إذا بقي يتعامل مع مفكريه ومثقفيه بهذه الطريقة».



أما الناشط علي الطراونة فكتب يقول: «النظام الذي صدَّع رؤوسنا في الحديث عن التطوير والتحديث والمشاركة السياسية، هو نفس النظام الذي تستفزه تغريدة أو مقال سياسي.. المشكلة ليست في النظام، فهذه طبيعة الاستبداد وسلوكه، المشكلة فيمن يصدق كل تلك الأكاذيب ويصادق عليه جهلاً أو طمعاً».

وكتب رياض النعيمات: «لا معنى لوطن مجرموه أحرار وأحراره في المعتقلات» فيما قال آخر: «عدنان الروسان قدّم فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن، عاث به الفساد والفشل، فالرجل لا يملك غير الفكرة، وفي القاع هناك من يزاود عليه بالوطنية والادعاء الرخيص، ليشتري المنصب والمنفعة الرخيصة.. يا هذا: الوطن يشهد على تساقط الرجال، ومن جعل لنفسه ثمن رخُص.. ما أرخصكم».

وقالت الناشطة القانونية هالة عاهد إن الكتابات التي تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية هي ممارسة لحرية الرأي والتعبير ولا يجوز تجريم من يمارس حقه الدستوري بالتعبير.

وغرد مأمون الكيلاني قائلاً: «من اعتقل عدنان الروسان يوجه رسالة لكل كتاب ومفكري وصحافيي الأردن، رسالة دق خشوم وكسر راس لكل من يحاول تقويم المعوج في الوطن».

وكتب المعارض الأردني كميل الزعبي معلقاً على اعتقال الروسان بالقول: «نشر أنباء كاذبة.. هذه التهمة وجهت للكاتب عدنان الروسان ووجهت من قبله لمئات النشطاء، وما ورد على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن أيام الأردنيين الأجمل لم تأتِ بعد تعتبر نشر أنباء كاذبة، والأردنيون يمرون بأصعب ظروف.. من هنا يجب محاسبته على كذبته ومحاسبة من يقف وراءه».