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السلطة الفلسطينية تحمل الإحتلال مسؤولية إعدام الفلسطينين

السلطة الفلسطينية تحمل الإحتلال مسؤولية إعدام الفلسطينين
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت السلطة الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق مع المستوطن الذي قتل المواطن "علي حرب" طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في يوليو/ حزيران الماضي.

العالم - فلسطين

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ان هذه الإدانة عبر بيان صحفي صادر اليوم الأحد، عن وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، بحسب.

وقال البيان إن: "قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين".

واعتبر أن إعلان النيابة دليل قاطع آخر على أن ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في الكيان الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

ورأت أن القرار يعيد للأذهان "مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب".

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