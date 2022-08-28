تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي

العالم - الكويت

وكشفت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".

وصدر مرسوم أميري في وقت سابق بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.

هذا وأعلن ولي عهد الكويت ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.

وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.