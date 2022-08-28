الاحتلال يطلق النار قرب الحدود اللبنانية ..

العالم - الاحتلال

وقالت قناة كان" العبرية ، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا المنطقة الحدودية.

وأضافت القناة : "أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.