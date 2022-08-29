أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين29 اغسطس 2022

جمهوري اسلامي ..

إيران ستعلن عن موقفها إزاء الرد الأمريكي على المقترح الأوروبي حتى نهاية الأسبوع

ايران ..

إذعان قيادات عسكرية بفلسطين المحتلة بوجود شروخ إجتماعية وسياسية عميقة بالمجتمع الصهيوني

جوان ..

مقتدى الصدر يدعو لإجراء إنتخابات من دون مشاركة أي من الأحزاب السياسية في العراق

ابتكار ..

زعيم التيار الصدري يطالب هذه المرة بإيجاد نظام حكم لا يضم أية أحزاب سياسية

خراسان ..

ظلال عودة الحرب الأهلية تخيم على ليبيا بتفجرمعارك في العاصمة طرابلس

اطلاعات ..

مصرع أكثر من ثلاثين شخصا في إشتباكات عنيفة بين أنصار الدبيبة وباشاغا بطرابلس

آفتاب يزد ..

جوزيب بوريل يحذر من مواجهة أوروبا لازمات شديدة بسبب العقوبات الغربية على روسيا

كيهان ..

كابوس حلول شتاء قاسي يخيم على أوروبا مع تفاقم أزمة الطاقة وشحة إمدادات الغاز

مردم سالاري ..

تلويح تركيا ثانية بشن عمليات عسكرية بشمال سوريا , يجسد تأرجح سياساتها ومواقفها

سياست روز ..

أمريكا تعبر عن إستياءها إزاء تصريحات تركية سابقة بشأن التطبيع مع دمشق

ارمان ملي ..

إيران تبدي قلقها العميق إزاء الإشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس

قدس ..

مناورات سلاح المسيرات التابع للجيش أثبتت واقع تفوق إيران في أجواء المنطقة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الصدر يطالب بحذف الأحزاب من الهيكلية السياسية ).. في تغيير مفاجئ اخر اتجهت مطالبات التيار الصدري من حل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة الى طرح مبادرة بابرام اتفاق شامل بعدم مشاركة اية احزاب تشكلت منذ عام 2003 في اي انتخابات وعدم مشاركة اي مسؤولين حاليين وسابقين من اية احزاب في الحكومة العراقية الجديدة .

إن ما يريده الصدر في الواقع من وراء مثل هذه المواقف البراقة تحت شعار مكافحة الفساد , استقطاب الشارع العراقي.

فالصدر الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي قبل نحو شهرين بسحب نوابه من البرلمان , ركز عمليا على تحشيد الشارع لفرض رؤيته على الساحة السياسية في العراق ومن هنا توالت احداث المظاهرات الصدرية واقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان والاعتصامات الصدرية المتتالية ورفض كل دعوات الحوار. ان هذه الاستدارة الصدرية الجديدة تصعيد اخر للاجواء عبر طرح مبادرة او مقترحات تعجيزية خلف يافطة كونها لحل الازمة السياسية , لذلك لم يكن من الغريب ان تواجه ردود فعل سلبية صريحة من الاحزاب والقوى السياسية العراقية.

كيهان ..

حول زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر كتبت صحيفة كيان في مقالها ( الجرائم التي لن تنسى)..فرنسا احتلت الجزائرعام 1840 واستعمرت هذا البلد حتى عام 1962 اي على مدى مئة وثلاثين عاما , ارتكب الفرنسيون خلالها مجازر رهيبة بحق الشعب الجزائري خاصة خلال حقبة اندلاع الثورة الجزائرية من 1945 الى 1962 .

إن الرئيس الفرنسي لم يزور الجزائر لتنقية الأجواء او لكشف الحقائق كما يقول فزيارته خاصة بإستجداء الغاز ولا يبدو ان هناك اي شعور فرنسي واقعي بالندم والعار عل كل ما ارتكبته فرنسا من مجازر بالجزائر , فهناك وثائق تقدر عدد ضحايا الاستعمار الفرنسي من المواطنين الجزائريين بما يقرب من المليون والنصف , وكشفت وثيقة رسمية جزائرية ان القوات الفرنسية قتلت خمسة واربعين الف جزائري في يوم واحد خلال تظاهرات الثامن من مايو 1945 مستخدمة المدفعية والرشاشات الثقيلة لابادة المتظاهرين.

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها( عبور سفن حربية أمريكية من مضيق تايوان )..في تصعيد صارخ لاجواء الازمة بين امريكا والصين حول تايوان , عبر طرادان امريكيان يحملان صواريخ بالستية مضيق تايوان مؤخرا.

إن إرسال أمريكا لهذين الطرادين الى جانب الإنتشار البحري الأمريكي الواسع ببحر الصين الجنوبي تطور بالغ الخطورة فتوقيت ارسال هاتين السفينتين الحربيتين الامريكيتين جاء في خضم قيام الصين بمناورات بحرية جوية واسعة النطاق بمضيق تايوان وحول تايوان نفسها تعبيرا عن تاكيد بكين على مبدأ الصين الواحدة.

والواقع هو ان وقوع اي خطأ في الحسابات او احتكاك غير مقصود من شأنه ان يشعل نيران حرب بين القوتين النوويتين هناك.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن احداث ليبيا الساخنة في مقالها ( هلع من أن يكرر التاريخ نفسه بطرابلس ) ..الاشتباكات العنيفة بين ميليشيا وقوى مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واخرى مؤيدة لرئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بطرابلس اوقعت اكثر من ثلاثين قتيلا ونحو مئة وستين جريحا باقل من يومين .

العاصمة الليبية تحولت من مساء الجمعة لساحة حرب واقعية بين أنصار رئيس حكومة يرفض التنحي وآخر يريد بدء مهامه.

ولكل من الطرفين مبرراته وذرائعه وشروطه , لكن الحصيلة واحدة وهي معارك وحرب شوارع واجواء رعب من احتمال اتساع الدائرة وبالتالي عودة ليبيا للحرب الاهلية ثانية.

ابتكار ...

صحيفة ابتكار القت الضوء على تطورات الساحة العراقية وكتبت في تقريرها ( إستدارة في مواقف مقتدى الصدر )..طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مبادرة تدعو بمجملها هذه المرة الى خروج الاحزاب من الساحة بعدم المشاركة لافي البرلمان ولا في الانتخابات ولا في اية حكومة جديدة.

الصدر يرى بأن عدم مشاركة الأحزاب ألتي تشكلت منذ 2003 بما فيها تياره بأية حكومة وإنتخابات مفتاح حل الأزمة.

وعقبت اوساط ومحافل سياسية وشعبية على هذه الرؤية الصدرية قائلة ان الصدر لم يحدد من الذي سيشارك اذن في الانتخابات وما الذي ستفعله الاحزاب السياسية اذن بعدها .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( المغرب يسلح جيشه بأسلحة "إسرائيلية " ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..نقل موقع "آرابيك ديفينس " عن مجلة الجيش المغربي خبرا يتحدث عن استلام سلاح الجو المغربي لطائرات من دون طيار هجومية من الكيان الصهيوني , وحسب هذا الموقع استلام هذه المسيرات جاء تنفيذا لاتفاق بقيمة 22 مليون دولار ابرم العام الماضي بين الطرفين.

صحيفة هاآريتس العبرية قالت بدورها ان ذلك الإتفاق ينص أيضا على اقامة الكيان مصنعا لهذه المسيرات بالمغرب في السياق ذاته من المقرر ان يرسل الكيان منظومات "باراك" للدفاع الجوي الصاروخي للمغرب قريبا باطار صفقة خاصة .