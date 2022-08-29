'طحنون' لـ'إيفانكا': اسألي 'إبن سلمان' متى يسمح للمرأة بقيادة السيارة؟

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قال كوشنر: "في قاعة الحفلات الرئيسة لتناول طعام الغداء مع القادة العرب، كان محمد بن سلمان قد أجلسني أنا وإيفانكا ترامب على طاولة معه"، و"في مرحلة ما، قال مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان لإيفانكا بابتسامة: "تفضلي..اسألي محمد بن سلمان متى سيسمح للمرأة بقيادة السيارة".. سمع محمد بن سلمان الاقتراح وابتسم ابتسامة كبيرة، وقال محمد بن سلمان: قريبا جدا".

وتابع صهر ترامب قائلا: "كانت إيفانكا متفاجئة، ولكنها مسرورة أيضا.. وأكدت ما سمعته في المائدة المستديرة لرائدات الأعمال الصغيرة في ذلك اليوم..ناقشت النساء بصراحة كيف أن حظر القيادة لم يكن العقبة الوحيدة أمام نجاحهن.. قوانين الوصاية - تمنعهن من امتلاك حساب مصرفي أو عقار - قدرتهم على بدء الأعمال التجارية وتنميتها..

واضاف: كانت حقيقة أن النساء كن يتحدثن عن هذا التحدي في حدث نظمه محمد بن سلمان مؤشرا على أنهن يعرفن أنه منفتح على الإصلاحات..بعد عام واحد، فاجأ محمد بن سلمان العالم واتخذ خطوات لرفع الحظر المفروض على القيادة..في العام التالي، قام بتغيير قوانين الوصاية".

المصدر: روسيا اليوم عن "سي إن إن"