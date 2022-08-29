السفارة الايرانية في بغداد تطلب من الرعايا الايرانيين عدم السفر الى الكاظمية وسامراء

العالم - ايران

وفي بيانها الصادر عصر اليوم الاثنين، اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية، انه "بناء على قرار الحكومة العراقية المحترمة بفرض حظر التجول في بغداد، ندعو جميع الزوار ومواطنينا الاعزاء في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف، بعدم الذهاب الى بغداد وسامراء والكاظمية حتى اشعار اخر".

وأعلنت قيادة العمليات بالجيش العراقي، حظر التجول الشامل داخل العاصمة بغداد اعتبارا من الساعة 2:30 ظهر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)؛ وذلك بعد اقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري.

وعلى خلفية هذه التطورات، قامت قوات الأمن بإجلاء موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، كما قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تعليق جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر بسبب دخول متظاهرين مقر المجلس، وأعلن حالة الإنذار القصوى في بغداد لكل القوات الأمنية.

ودعا الكاظمي في بيان، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية، كما طالب مقتدى الصدر بالمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، اعلن اليوم، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات المرتبطة بالتيار.

جاء ذلك في بيان اصدره زعيم التيار الصدري اليوم؛ معقبا على اعلان المرجع الديني "اية الله السيد كاظم الحائري"، أمس الأحد، التنحي عن المرجعية.

وكتب مقتدى الصدر في بيانه : اعلن الان الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، والجميع في حل مني وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء.