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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق
الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

حثت السفارة الكويتية في بغداد الكويتيين في العراق على المغادرة، وأوصت المواطنين بتأجيل السفر إلى العراق.

العالم-الكويت

وأهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا.

وحثت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد، بعدما اقتحم أنصار "التيار الصدري" القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد.

هذا وأعلنت القوات الأمنية العراقية، يوم الاثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء الاثنين وإلى إشعار آخر.

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الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

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