الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العبادي يدعو للتهدئة وايقاف الاقتتال

العبادي يدعو للتهدئة وايقاف الاقتتال
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، للتهدئة وإيقاف الاقتتال العبثي بالاستعانة بنداء العقل والضمير.

العالم - العراق

وقال العبادي في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استصرخكم! اوقفوا هذا القتال العبثي الذي لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين".

واضاف العبادي في تغريدته: "استمعوا الى نداء العقل والضمير والدين والى صرخات الارامل واليتامى الذين قدموا اعز ما لديهم لحماية البلد فلا تدمروا امنه وامن المواطنين بعد كل تلك التضحيات فان المال والسلطة تزول وما ينفع الناس يمكث في الارض".

يذكر، ان المواجهات تجددت اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت مصادر عراقية ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوى الأمنية العراقية بالمنطقة الخضراء إلى 30 والجرحى إلى 700 منذ اندلاع الاشتباكات يوم أمس، وفيما أعلنتْ السلطاتُ حظراً للتجوال في البلاد، دعتْ القوى السياسة الى الحوارِ ووقفِ العنف، بدورهِ بدأ السيد مقتدى الصدر الذي جاءتْ التطوراتُ بسبب إعلانهِ اعتزالَ العملِ السياسي، اضراباً عن الطعام.

روابط ذات صلة

شاهد .. مشاهد مرعبة تنقلها كاميرا العالم من تجدد الاشتباكات بالمنطقة الخضراء في بغداد

احراق خيام أنصار التيار الصدري قرب البرلمان العراقي

شاهد.. ماهو دور زعماء العشائر في حل الأزمة العراقية؟

شاهد.. قصف الخضراء بـ'4' صواريخ ومسلحون يوزعون اسلحة امام اسوارها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الإيراني ينتقد استضافة السويد لعناصر زمرة المنافقين

مفتي عمان يدعو لمساعدة باكستان والسودان لمواجهة الفيضانات

شاهد.. هدف الايادي الخفية من زعزعة أمن العراق؟

باختصار.. مقتدى الصدر و إعتزال الحياة السياسية

شاهد بالفيديو.. ضرورة عودة مقتدی الصدر للعمل السياسي لهذا السبب..

يوم المخفيين قسراً.. آلاف الضحايا المصريين والسلطة تنفي اعتقالهم