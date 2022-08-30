العبادي يدعو للتهدئة وايقاف الاقتتال

العالم - العراق

وقال العبادي في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استصرخكم! اوقفوا هذا القتال العبثي الذي لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين".

واضاف العبادي في تغريدته: "استمعوا الى نداء العقل والضمير والدين والى صرخات الارامل واليتامى الذين قدموا اعز ما لديهم لحماية البلد فلا تدمروا امنه وامن المواطنين بعد كل تلك التضحيات فان المال والسلطة تزول وما ينفع الناس يمكث في الارض".

يذكر، ان المواجهات تجددت اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت مصادر عراقية ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوى الأمنية العراقية بالمنطقة الخضراء إلى 30 والجرحى إلى 700 منذ اندلاع الاشتباكات يوم أمس، وفيما أعلنتْ السلطاتُ حظراً للتجوال في البلاد، دعتْ القوى السياسة الى الحوارِ ووقفِ العنف، بدورهِ بدأ السيد مقتدى الصدر الذي جاءتْ التطوراتُ بسبب إعلانهِ اعتزالَ العملِ السياسي، اضراباً عن الطعام.