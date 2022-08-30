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في لقاء مع مسؤولة للخارجية الامريكية..

'سعيّد'يجدد تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية

'سعيّد'يجدد تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

العالم - تونس

وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين تونس وأمريكا، كما كان فرصة أوضح فيها رئيس الجمهورية عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة.

كما طالب قيس سعيد، السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع.

وجدّد رئيس الدولة تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأعرب عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة.

وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية؛ للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها تونس.

كما بيّن رئيس الدولة التونسية أنه على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا؛ للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة.

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