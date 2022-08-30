حكومة كردستان العراق تدعو السيد الصدر الى العودة للعمل السياسي

العالم - مراسلون

بعد انتهاء أزمة اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى البرلمان والمواجهات التي أعقبت إعلان زعيم التيار السيد مقتدى الصدر للعمل السياسي رحبت حكومة منطقة كردستان العراق بالانفراجة الحاصلة ودعت إلى حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف.

حكومة منطقة كردستان العراق أثنت على خطاب السيد الصدر وأعربت عن تأييدها لخطواته الايجابية تجاه الشعب أولاً ودعت الكتل جميعها إلى توجيه دعوة للسيد الصدر كي يعود إلى العملية السياسية لتشكيل حكومة تخرج البلاد من أزمتها وتعمل على مواجهة التحديات.

التصافي والوضوح في الرؤى هي لغة تؤكد حكومة منطقة كردستان العراق ضرورة اعتمادها لفك النازعات ما بين الكتل الشيعية الشيعية والسنية والسنية والكردية الكردية للتوصل إلى حلول إيجابية.

رئاسة حكومة منطقة كردستان العراق، جددت دعوتها إلى كل القوى والأطراف العراقية المعنية، للقدوم إلى أربيل، والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز الوضع المتأزم للبلد.

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