قراصنة إيرانيون يصلون إلى «أسنان» رئيس الموساد

العالم-الاحتلال

ونشرت مجموعة «Open Hands» صوراً عن أسنان برنياع التي تتم معالجتها، ومكتوب فيها نصيحة طبية حول ضرورة تنظيفها مرتين في اليوم.

ونشرت المجموعة التي لفت موقع «واللا» إلى أنها مرتبطة بإيران، في وقت سابق من هذا العام، مقطع فيديو ووثائق تعود إلى برنياع أيضاً.

ويحتوي الفيديو الأول الذي نُشر في آذار الماضي، صور شخصية لبرنياع، وبطاقة سفر، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الاصطناعية لمنزله الخاص في مدينة وسط فلسطين المحتلة.

وأضاف الموقع أنه كُتب في منشور على قناة «Telegram» التابعة للمجموعة، بالعبرية، أن هذه «هدية عيد المساخر» لرئيس الموساد. وبعد ذلك، نشرت المجموعة أيضاً النموذج 106 الذي ينتمي إلى رئيس الموساد.