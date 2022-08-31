الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية تقدر صبر وحكمة وحنكة العراق حكومة وشعبا وكافة المؤسسات القانونية في انتصارهم على الفتنة

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رد فعل إيران على التصريحات الاستفزازية لقائد قوات سنتکوم  الإرهابية

العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية

إيطاليا بقبضة الفاشية..اليمين المتطرف يقترب من الحكم!

أطول محاكمة للأسير الفلسطيني الحلبي.. إدانة من دون دليل أو اعتراف

الحرب في أوكرانيا.. معارك دامية في جنوب أوكرانيا و"غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن فرنسا

عودة المدنيين في السودان ليست أولوية أميركا.. واشنطن تُطبّع مع العسكر