عائلتان جديدتان تغادر مخيم الركبان نحو مناطق السيطرة السورية

العالم - سوريا

وحسب المصادر، فإن عدد العائلات التي غادرت المخيم، خلال آب الجاري وصل إلى عشرين عائلة، خرجت على ثماني دفعات وبعدد يقدر بالعشرات اتجاه مناطق سلطة الدولة السورية.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات خروج العائلات من مخيم الركبان إلى مناطق سلطة الدولة، وذلك نتيجة سوء الأوضاع المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانعدام فرص العمل داخله وأزمة المياه التي بدأت فيه منذ دخول فصل الصيف، وتفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، وتخفيض منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة كمية المياه الواصلة له.

وفاقم من معاناة قاطني المخيم خلال الأيام الماضية استمرار توقف الفرن الوحيد داخله لليوم الثالث عشر على التوالي بسبب انقطاع الطحين.

وحسب المصادر الإعلامية المعارضة، فإن الفرن توقف عن العمل في الثامن عشر من الشهر الجاري، لفقدان مادة الطحين في سوق المخيم، حيث يتم تأمين المادة عن طريق مهربين وبأسعار مرتفعة، وهو ما اضطر الكثير من العائلات إلى صناعة الخبز بالطرق البدائية، لتوفير الأموال.

وبينما تحتجز القوات الأميركية والمجموعات المسلحة التابعة لها نحو 7 آلاف مهجر بفعل الإرهاب في المخيم، تنصلت تلك القوات في شباط الماضي من مسؤولياتها داخل المخيم بخصوص المساعدات الإنسانية، بزعم أن وجودها في المنطقة لقتال تنظيم داعش الإرهابي فقط، على الرغم من استيلائها على المساعدات الإنسانية التي كان يتم إرسالها إلى المخيم