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طالبان تحتفل بذكرى انسحاب أمريكا بالألعاب النارية

طالبان تحتفل بذكرى انسحاب أمريكا بالألعاب النارية
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

تحتفل طالبان اليوم الأربعاء، بذكرى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من الصراع الدامي، في ما تصفه طالبان بأنه "يوم الحرية".

العالم - أفغانستان

وأضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة كابول، وأطلقت العيارات النارية في الهواء في مناطق عديدة، مساء الثلاثاء، احتفالا بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأعلنت وزارة العمل في حكومة طالبان، اليوم الأربعاء عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وانسحبت، القوات الأمريكية وحليفتها الأجنبية، في 30 آب/ أغسطس 2021.

وقال رئيس الوزراء الملا محمد حسن آخند، الأربعاء، خلال مراسم الاحتفال: "جميع المشاكل لا بد أن تحل عن طريق التفاوض، لا أن تختلق الأعذار لإيجاد المشاكل، والإمارة الإسلامية مستعدة للتفاوض معهم".

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