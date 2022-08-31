تفاصيل جديدة عن حادثة الاعتداء على فتيات دار أيتام خميس مشيط

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن أمير عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وجه بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، على ما تم تداوله من فيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.



وأفاد ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أجهزة الأمن السعودية اقتحمت دار الأيتام بطلب من إدارة المركز، وذلك بعد أن طالبت الفتيات بالحصول على حقوقهن.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة نحو 20 رجل شرطة وأمن سعودي وهم يطاردون الفتيات داخل الدار، ويعتدون بالصرب عليهن باستخدام عصي ومقابض كهربائية.



وبحسب الصور المسربة من حادثة اقتحام دار الأيتام، فقد اعتقلت أجهزة الأمن السعودية عددا من الفتيات، فيما لم تعلن السلطات السعودية عن سبب أو جهة الاعتقال.





غضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول الفيديوهات، ضجت موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية بوسم “أيتام خميس مشيط”، ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، حيث عبر الجميع عن غضبه واستنكاره لم حدث، مع دعوات لمعاقبة كل من شارك بهذه الجريمة.

وفي هذا السياق، علق الناشط سعيد لزهراني على الفيديوهات قائلا:” مهما كانت السبب ماحد له حق يعتدي بالشكل الهمجي هذا عليهم .. والبنات اللي دافعوا عن بعض بالمقطع واللي وثقوا الاعتداء والله انهم كفوا و احرار ما قبلوا بالظلم”.