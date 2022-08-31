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اعادة فتح منفذ مهران امام زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

اعادة فتح منفذ مهران امام زوار اربعينية الامام الحسين (ع)
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن حاكم مدينة مهران بمحافظة ايلام غرب ايران عن اعادة فتح منفذ مهران الحدودي مع العراق صباح اليوم الاربعاء امام زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

العالم - ايران
وفي حديث لمراسل وكالة "فارس" في إيلام قال عباس علي شفيعي: انه تم اعادة فتح منفذ مهران امام عشاق ابي عبدالله الحسين (ع) صباح اليوم.

وأضاف: بامكان الزوار العبور من هذا المنفذ بصبر وتأن.

ودعا الزوار لتوقيت عبورهم من الحدود مع المساء وغروب الشمس تفاديا للطقس الحار خلال النهار.
من جانبه قال قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة إيلام العميد دلاور القاصي مهر في تصريح لمراسل وكالة "فارس": ان حدود مهران مفتوحة أمام الزوار للسفر من وإلى العراق ولا توجد مشكلة في هذا الصدد.
وأضاف: بحسب الإعلان الرسمي لمقر الأربعين ، فإن المنافذ الحدودية مفتوحة لجميع الزوار بدءا من الساعة 8:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).
يذكر ان المنافذ الحدودية الايرانية مع العراق قد اغلقت وتوقفت الرحلات الجوية من ايران الى العراق بسبب الاضطرابات التي وقعت فيه خلال الايام الاخيرة الا ان المنافذ اعيد فتحها واستؤنفت الرحلات الجوية بعد عودة الاوضاع الى طبيعتها.

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