اوروبا امام أزمة مؤلمة بعد تلقيها علقة روسية ساخنة

خاص بالعالم

في السياق نفسه، قالت مجموعة غازبروم الروسية أنها ستعلق شحنات الغاز التي تصدرها لمجموعة إنجي الفرنسية، وذلك اعتبارا من الخميس الأول من سبتمبر، لعدم تسديد 'إنجي' مستحقات شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو، إلى أن تتلقى كامل مستحقاتها.

وفيما رفضت مجموعة إنجي التعليق عن قرار غازبروم اعلنت انها تجري محادثات مع شركة سوناطراك الجزائرية لزيادة إمدادات الغاز، في إطار استراتيجيتها لتنويع المشتريات بعيداً عن موسكو، لكن نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية قال إن العقود الجديدة متوسطة وطويلة الأجل مع الجزائر لن تبدأ هذا الشتاء.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، مضيفا أن الاستعدادات تعني أن ألمانيا 'في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين.

وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة 'كسلاح حرب فيما تنفي موسكو ذلك.

ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 بالمئة منذ أغسطس آب العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء وتوفير حماية جزئية للشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء وسط تزايد مخاطر الركود.