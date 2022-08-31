الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "غيلو"..بناء 1250 وحدة جديدة

مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة "غيلو" المقامة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة.

العالم-الاحتلال

وبحسب المصادر، توصلت وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات صهيونية، إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو".

ويشمل المخطط في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وستسمى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

روابط ذات صلة

بلدية الاحتلال في القدس تصدِّق على خطتين استيطانيتين

مخطط استيطاني جديد بالقدس سيفصلها نهائيًّا عن بيت لحم

مخطط استيطاني جديد يقطع التواصل بين أحياء القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. ائتلاف النصر يدعو لتصفير العملية السياسية

سوريا وإيران يبحثان التعاون في مجال النفط والغاز

مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "غيلو"..بناء 1250 وحدة جديدة

ماذا قال هوكشتاين لمسؤولين لبنانيين حول اتفاق ترسيم الحدود؟

الشيخ قبلان: نعم للمقاومة كدرع إستراتيجي بيوم إمام المقاومة ومؤسّسها

أردوغان يشن هجومًا حادًا على أمریکا واليونان حول صواريخ إس400