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أميرعبداللهيان: آمل أن نصل إلى اتفاق يراعي جميع حقوقنا كما أوجه شكري لروسيا على مواقفها

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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