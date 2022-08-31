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شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يحاول طمس الهوية البحرينية

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج ابناء الديرة لهذا الاسبوع الضوء على سعي النظام البحريني لتغير الهوية الوطنية للعصامة البحرينية المنامة تماشيا مع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم - أبناء الديرة

وتناول البرنامج عددا من القضايا الجتماعية والمعيشية تتصل بهموم الشعب البحريني، تطرق البرنامج الى التميز الممنهج في تشكيل قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

وقال ضيف البرنامج الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون، إن عائلة آل خليفة منذ احتلالها البحرين، حاولت الى تمطس هوية البحرين الوطنية، لا سيما من خلال صناعة تاريخ الوهمي للبلد، وصولا الى التغيير الديموغرافي من خلال احلال شعب خارجي بدل الشعب البحريني، مشيرا الى ان هناك تشابه كبير بين العائلة الحاكمة في البحرين وبين الكيان الصهيوني في احلال شعب بدل شعب آخر.

وأكد المدهون ان الكيان الصهيوني ليس له أمان، لاسيما وان الصهاينة لديهم موبقات كثيرة، ولذلك تمكين من اقامة حي في البحرين هذا يدل ان هناك احتلال للبحرين، كما حصل عند احتلال فلسطين.

ونوه المدهون الى ان هناك خطر كبير يحدق في البحرين، وله عدة ابعاد، البعد الثقافي وهو البعد الاخطر، البعد الامني، من حيث الامن والسلم المحلي والاقليمي، والبعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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