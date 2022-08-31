محادثات في موسكو بين مندوبي إيران وروسيا الخاصين في الشان الأفغاني

العالم - ايران

وفي هذا السياق، كتب رسول موسوي مساعد وزير الخارجية الإيرانية والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بالوزارة، في تغريدة له اليوم الأربعاء: التقى المندوبان الخاصان لإيران وروسيا لشؤون أفغانستان في موسكو اليوم وبحثا آخر التطورات في أفغانستان.

وأضاف: إن التعاون الإقليمي والدور الرئيسي للدول المجاورة لأفغانستان وروسيا في أمن وسلام واستقرار أفغانستان ومكافحة الإرهاب كان المحور الرئيسي لمشاورات كاظمي قمي مع كابولوف.

ويرافق كاظمي قمي وموسوي، وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في زيارته إلى موسكو.

وقال أميرعبداللهيان في تصريح له قبل توجهه إلى موسكو إنه سيتشاور مع نظيره الروسي حول الوضع في أفغانستان أيضا.