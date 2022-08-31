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الصحة الإيرانية: 47 وفاة و1462 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 47 وفاة و1462 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 1462 إصابة و47 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول آخر مستجدات فيروس كورونا في إيران، سجلت وزارة الصحة ارتفاع مجموع الإصابات إلى 7 ملايين و528 ألفا و961 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفا و867 حالة وفاة.

كما نوهت بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و296 ألفا و683 شخصا من إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي داخل البلاد؛ لحد الآن.

وعن التحصين ضد الجائحة، فقد أعلنت وزارة الصحة عبر بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 154 مليونا و158 ألفا و845 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد؛ لغاية اليوم.

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