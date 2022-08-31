الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مراسم الذكرى السنوية لتغييب الامام موسى الصدر

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سرايا السلام: حكومة توافقية وبذوق خارجي لن تتشكل

بالفيديو.. مخاوف من شتاء قارس بعد توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا

شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يحاول طمس الهوية البحرينية

بالفيديو.. وفاة زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... أزمة العراق وآفاق البحث عن الحلول

هزيمة الامريكان في افغانستان والصور المذلة