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تغريدة جديدة لـ'وزير الصدر'

تغريدة جديدة لـ'وزير الصدر'
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أطلق صالح محمد العراقي او ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر تدوينة جديدة اليوم الاربعاء بعنوان "وخزة"، وفيما يلي نصها:

العالم - العراق

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بياناً جاء فيه "ونحن على اعتاب زيارة الأربعين المقدسة، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد، في هذه الأيام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق، وان يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة".

وذكر العامري في بيانه، "يجب أن لا نتحدث في أيام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين، فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة المقدسة، ومن اجل تهدئة النفوس، وإعادة الثقة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، وبين أبناء المذهب الواحد، وبين أبناء الشهيدين الصدريين العزيزين، وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الأليمة والحزينة".

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