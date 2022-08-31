وزير الزراعة الإيراني يكشف للعالم قدرات طهران في قطاع الزراعة

العالم - من طهران

استضافت قناة العالم الإخبارية وزير الزراعة الايراني جواد سادات نجاد خلال برنامج "من طهران" للحديث حول الواقع الزراعي في ايران والفرص المتاحة في هذا المجال والتحديات التي تواجهه.

واليكم نص المقابلة:

العالم: كان برنامج اصلاح الاسعار احد البرامج التي نفذتها الحكومة الثالثة عشر في عامها الأول فهل استقرت سوق المنتجات الزراعية بعد رفع الدعم الحكومي وكيف تم تنفيذ هذه الخطة؟

ساداتي نجاد: بالتاكيد أن ترشيد والاسعار الاقتصادية كانت خطتنا، بالتركيز على المواد الغذائية، وكنا نحتاج الى الجرأة والجسارة القوية، والحكومة الـ13 هي التي كانت تتمتع، وهذه كانت ضرورة اقتصادية لاجراء هذه العملية الجراحية لاقتصاد البلاد وقد حدث ذلك، وتم تعديل الكثير من الاسعار.

وبالتاكيد ونحن نعيش اجواء الحرب في اوكرانيا كانت من تبعاتها ارتفاع الاسعار في كل ارجاء العالم، وبعد ذلك في العالم الجاري حوالي شهر مار سنحن تمكمنا من هذه التعديلات ووجدنا نوع من التغيرات التي حدثت في اسعار المواد الغذائية، بحيث نتج عنها نوع من التضخم الاسعار في البلاد.

وبالتأكيد كل بلد لا يمكن ام يتأثر بأزمة اوكرانيا، خاصة في ما يخص المأكولات والمشروبات، والان على اية حال نحن بعد ثلاث اشهر من بداية الازمة، اقول نحن سيطرنا على الاسعار بحيث وصلنا الى نوع من الثبات في الاسعار.

ونحن في ما يخص تسعير المواد الغذائية والمشروبات، كذبك وصلنا الى اسعار ثابتة وقد تمكنا من امتصاص ذلك التضخم والان اسعار ثابتة ولدينا ظروف مقبولة.

العالم: كيف هي اوضاع احتياطيات المنتجات الاستراتيجية في البلاد كالقمح واللحوم البيضاء والحمراء؟

ساداتي نجاد: نحن ولله الحمد اوضاعنا جيدة جدا في ما يخص المواد الغذائية الرئيسية، نحن في بداية عمل هذه الحكومة لم تكن اوضاعنا ومدخراتنا بالمستوى المطلوب، لكن الان مدخراتنا كافية، وجانب من هذه المدخرات اكثر مما نحتاجه وهو ماصادقت عليه الحكومة للتخزين، بحث نحن الان في ظروف آمنة، لا ليس لدينا اي قلق في هذا المجال.

العالم : بالنظر للحرب في اوكرانيا هل توجد حاليا مشكلة في توفير القمح المستورد وهل لدينا شحنات زراعية من اوكرانيا؟

ساداتي نجاد: تخطيط وبرمجتنا في قسم الانتاج منذ العام الماضي وخاصة زيادة اسعار القمح الذي كانت في هذا العمل الايراني الجديد، نحن وجدنا حقل الانتاج يدعم اكثر مما كان سابقا عليه، وبالنسبة للعام الماضي وصلنا الى 11 مليون طن، أخر احصائيات القمح لدينا والتي اشترينها من المزارعين، نحن لم يكن لدينا اي مشكلة حتى نهاية العالم الايراني الحالي وحتى لو لم نشتري من الاسواق العالمية نحن لدينا ذلك.