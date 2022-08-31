الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة الاخبارية السورية ان الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في ريف دمشق.

وقالت القناة ان التصدي للصواريخ الإسرائيلية تمّ قرب طريق مطار دمشق الدولي وأوتستراد دمشق درعا ومحيط مدينة الكسوة جنوب دمشق.

وقبل قليل أفاد مراسل العالم في سوريا بسماع دوي انفجارات في الجهة الغربية من محافظة حلب السورية.

وقال الزميل حسام زيدان خلال بث مباشر ان مصادر محلية افادت بسقوط 4 صواريخ في محيط مطار حلب، حيث سمعت دوي الانفجارات في محيط مدينتي حلب واللاذقية.

واضاف مراسلنا ان الانفجارات أدت إلى حرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، حيث ان سكان مدينة حلب هرعوا إلى مكان الحرائق ليطفؤوها بعد انفجار الصواريخ.

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

بالفيديو.. الحكومة العسكرية السودانية فشلت في معالجة الغلاء الفاحش و ارتفاع الاسعار

إيران تطالب بضمانات أقوى وسط مماطلة أميركية وخليل العواودة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

بالفيديو.. خبير عسكري سوري يكشف خفايا الاستهداف الاسرائيلي على مطار حلب الدولي

وزير الزراعة الإيراني يكشف للعالم قدرات طهران في قطاع الزراعة

تايوان.. هل يستفز الأميركيون نيران التنين الصيني؟