بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

وقالت القناة ان التصدي للصواريخ الإسرائيلية تمّ قرب طريق مطار دمشق الدولي وأوتستراد دمشق درعا ومحيط مدينة الكسوة جنوب دمشق.

وقبل قليل أفاد مراسل العالم في سوريا بسماع دوي انفجارات في الجهة الغربية من محافظة حلب السورية.

وقال الزميل حسام زيدان خلال بث مباشر ان مصادر محلية افادت بسقوط 4 صواريخ في محيط مطار حلب، حيث سمعت دوي الانفجارات في محيط مدينتي حلب واللاذقية.

واضاف مراسلنا ان الانفجارات أدت إلى حرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، حيث ان سكان مدينة حلب هرعوا إلى مكان الحرائق ليطفؤوها بعد انفجار الصواريخ.