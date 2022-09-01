المركزي الايراني: التضخم انخفض نحو 20 بالمئة

العالم - ايران

وأوضح "علي صالح آبادي" في مقابلة مع التلفزيون الايراني تابعته "فارس" اليوم الخميس، أن معدل التضخم قد بلغ 40.1 بالمئة منخفضا من نسبة 59.3 بالمئة المسجلة عند تسلم الحكومة الحالية مهامها ( اغسطس/آب 2021).

وأستطرد أ هذا الانخفاض تحقق بالرغم من التضخم العالمي قد شهد زيادة في الشهور الاخيرة وصعد بشكل حاد في الدول الاوروبية والاميركية، بدورنا شهدنا تضخما في البلاد اثر مشروع اعطاء الدعم المادي للمواطنين وعلى سبيل المثال قد سجل 12 بالمئة في شهر "خرداد" الثالث في السنة المالية الجارية المنتهي 20 يونيو/حزيران 2022.