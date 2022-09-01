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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اقتحامات الاحتلال المتواصلة لمدن الضفة وجرائمه بحق شعبنا لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على مجابهته في كل الساحات
مكتب إعلام الأسرى: حالة من التوتر تسود سجن النقب بعد امتناع عدد من الأسرى إجراء الفحص الأمني، وإدارة السجن تهدد باستعمال القوة ضدهم
قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي: نمتلك انواع المنتجات الدفاعية ومستعدون للرد على التهديدات على أي مستوى
الحركة الأسيرة: نُكرر دعوتنا لجماهير شعبنا وكافة قطاعاته لإطلاق أكبر حملة إسناد وتضامن مع الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية
الحركة الأسيرة: سنخوض هذا الإضراب بوحدةٍ وطنية نتمنى أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب
الحركة الأسيرة: سنبدأ مساء اليوم الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تعنت الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعسفية والانتقامية بحقنا
الجهاد الإسلامي: هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإرهابي على شعبنا وأهلنا وانتقاما من تصاعد المقاومة التي أضحت كابوساً يؤرق الاحتلال
الجهاد الإسلامي:دم الشهيدين اللذين ارتقيا اليوم برصاص الاحتلال يوحد ساحات المواجهة ويعيد بوصلة الصراع الى اتجاهها الصحيح
مهجة القدس: قوات الاحتلال تقتحم احد اقسام سجن رامون وتنقل ممثل أسرى حركة الجهاد الإسلامي بالسجن محمد حسين إلى جهة مجهولة
مصادر روسية: إدارة منطقة زابوروجيه تعلن عن محاولة إنزال جوي قامت بها قوات أوكرانية قرب المحطة النووية
الجهاد الإسلامي: هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإرهابي على شعبنا وأهلنا وانتقاما من تصاعد المقاومة التي أضحت كابوساً يؤرق الاحتلال
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
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