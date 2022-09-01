القوات الأميركية تقوم بتدريبات عسكرية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور

العالم - سوريا

وكشفت مصادر محلية ان التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية كانت بمشاركة طائرات حربية ومروحية، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً من الطائرات الحربية التابعة للاحتلال وسط سماع دوي انفجارات ناجمة عن التدريبات.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع وتيرة التدريبات مؤخراً في القواعد غير الشرعية للقوات الأميركية، حيث نفذت هذه القوات في الآونة الأخيرة تدريبات مشتركة مع "قسد" في المنطقة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تم استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في ريف دير الزور الشرقي بقصف عبر طائرات مسيرة وقذائف صاروخية، بعد تعرض قواعد الاحتلال في حقلي العمر النفطي وكونيكو الغاز إلى هجمات أدت إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين حسب بيان أصدرته القيادة الوسطى الأميركية.