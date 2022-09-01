أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 01 سبتمبر 2022

ايران ..

إيران جسر للسلام .. ماكرون يرجو الرئيس إبراهيم رئيسي قيام إيران بوساطة بالحرب الأوكرانية .

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. هناك حاجة لضمانات قابلة للثقة من أجل إحياء الإتفاق النووي .

جوان ..

مباحثات وزيري خارجية إيران وروسيا بموسكو شملت قضايا إقتصادية والإتفاق النووي والحرب بأوكرانيا .

جمهوري اسلامي ..

الزعيم الروحي للبحرينيين الشيعة الشيخ عيسى قاسم يندد بإيجاد محلة لليهود بالمنامة.

رويش ملت ..

وزير الجهاد الزراعي .. نقف على عتبة تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والرز .

ابتكار ..

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهدد بالإستقالة اذا ما إستمرت الفوضى والإشتباكات.

قدس ..

الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي .. الحشد الشعبي صمام الأمان للعراق.

عصر ايرانيان ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. إيران لديها أوراق قوية في المفاوضات النووية .

ارمان ملي ..

الوزيرعبد اللهيان .. نطالب بضمانات معتبرة وقوية وقابلة للثقة .

كيهان..

أنصار ترامب يصعدون حملاتهم الدعائية ضد بايدن مع إقتراب إنتخابات الكونغرس النصفية .

مردم سالاري ..

موسكو توقف صادرات الغاز عبر أنابيب نورد ستريم ثلاثة أيام كآخر إنذار لأوروبا.

سياست روز ..

في لقاء عبد اللهيان ولافروف بموسكو .. إيران على خط دور وساطة بالحرب الأوكرانية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الخميس

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الهدوء الهش)..

بعد خطاب زعيم التيار الصدري ودعوته انصاره لمغادرة المنطقة الخضراء ووقف التظاهر والعنف, كان من المترقب والمؤمل ان تنتهي الفوضى لتعود الامور الى المسار السياسي بعيدا عن اية تحشيدات جديدة في الشارع العراقي, لكن هذا التفاؤل بدأ يتلاشى مع الاسف بالتصريحات التي ادلى بها الصدر ووزيره بعدها...

"الصدر حذر من وصفها بالجهات المعنية من تكرار إراقة دماء المتظاهرين ووزيره إنتقد الإطار التنسيقي لدعوته لجلسة برلمانية "

صالح محمد العراقي الذي يوصف بوزير الصدر لم يكتف بذلك بل قال ان التيار الصدري سيعتبر الاطار التنسيقي العدو رقم واحد ما لم يعلن الحداد على ارواح ضحايا التيار بالاحداث الاخيرة .

ان مثل هذه التصريحات لاتعكس اي جدية ومصداقية بشأن وجود رغبة واقعية لتهدئة الاجواء, كما ان مثل هذه المواقف لن تساهم في ايجاد ارضيات لحل الازمة السياسية عبر العملية السياسية .

ابتكار ..

في الشأن العراقي ايضا كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( ما الذي يريده الصدر من تكرار إعتزالاته؟) ..

هذه هي ليست المرة الاولى التي يعلن فيها زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي واقفال مكاتب هذا التيار وغير ذلك, فعلى مدى عقد من الزمن اعلن اعتزاله عدة مرات, ولن نعود كثيرا للوراء ( قبل أسابيع أعلن الصدر إعتزاله ليعود بعدها بدقائق لدعوة أنصاره للتظاهر وإقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان).

نعم هناك ازمة سياسية في العراق, لكن الصدر يقوم بدور رئيسي في تصعيد الاجواء خلالها فقبل ايام قليلة فحسب, تكرر مشهد الاعتزال الصدري بخطاب دعا فيه انصاره لمغادرة المنطقة الخضراء وانهاء المظاهرات وذلك بعد وقوع صدامات وسقوط ضحايا, لكنه عاد للصورة ثانية كالعادة بتصريحات سياسية مباشرة واخرى عبر وزيره, تصريحات لا تخلو من تصعيد وتلويحات خطيرة .

ان هناك تساؤلات جدية عما يريده الصدر حقا من وراء اعتزالات متكررة ثبت بالتجربة عدم واقعيتها, اعتزالات عاد عنها في كل مرة لصالح تعزيز موقفه ونفوذه عبر تحشيد الشارع .

اطلاعات ..

في تقريرها ( روسيا أغلقت أنبوب نورد ستريم واحد الغازي ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

في ظل تفاقم الاجواء بين بلدان الاتحاد الاوروبي وروسيا على خلفية الحرب باوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا, اغلقت موسكو انبوب نورد ستريم واحد الخاص بايصال الغاز الروسي لاوروبا.

"يرى بعض المراقبين أن إغلاق أنبوب نورد ستريم ربما يكون مؤقتا وأنه رسالة إنذار روسية نهائية لأوروبا بشأن العقوبات وأوكرانيا "

وحسب اوساط اوروبية, عكس هذا القرار الروسي واقع استخدام موسكو للغاز كسلاح للرد على العقوبات الغربية ضدها خاصة وان توقيت هذا القرار يتزامن مع تصاعد مخاوف بلدان الاتحاد الاوروبي من ومواجهة شتاء قاسي جدا في ظل وجودة نقص حاد في امدادات الطاقة. وتعول بعض الدول الاوروبية على رؤية تقول ان القرار الروسي مؤقت وان هناك ضغوط داخلية في بلدان الاتحاد الاوروبي نفسه لصالح التهدئة بشكل ما مع روسيا .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( لبنان وملف تشكيل حكومة جديدة العالق)..

رغم اعادة تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان لا تظهر في الافق اية مؤشرات حول قرب انجازه للمهمة وكل ذلك وسط انباء عن خلافات مع محافل نيابية حول سبل تجاوز العقبات.

"إن عدم تشكيل حكومة جديدة سيوجد حالة سياسية عجيبة حيث ستبدأ غدا المهلة القانونية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية".

محافل لبنانية تحدث عن خلافات بين ميقاتي والرئيس البناني ميشال عون وكذلك بين ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري الذي يأخذ على رئيس الوزراء المكلف حدة ردود فعله على اية ملاحظات نيابية .

وفي كل الاحوال ملف تشكيل حكومة جديدة بلبنان يلفه الضباب حتى الان .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ما الذي يدور في خلد الصدر ؟)..

يبدو واضحا ان السيد مقتدى الصدر يرغب في القيام بدور الشخصية القادرة على التأثير بشكل كبير على الاوضاع والاحداث متى ما شاء...

"إن إعلان الصدر إعتزاله العمل السياسي وتوجيه اوامره لأنصاره بانهاء المظاهرات والخروج من المنطقة الخضراء يجسد ذلك"

ان الصدر اراد اظهار مدى قدرته على تفجير الاوضاع في لحظة واعادة الهدوء في لحظة, وكأنه يقول للعراقيين ان لي الكلمة الاول والاخيرة بشأن الهدوء والاستقرار في العراق .

وبعبارة اخرى يريد الصدر طرح نفسه كشخصية قيادية, قيادته لا تنحصر بالتيار الصدري بل تشمل كل العراق, وهذا ما تجسد بطريقة كلامه في خطابه الاخير بتحديد ساعة واحدة لانهاء التظاهرات لاعادة الهدوء لبغداد وباعتذاره من الشعب العراقي عما بدر من انصاره وكل ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه عن اعتزاله العمل السياسي. والسؤال هنا لماذا لم يفكر الصدر اذن بأمن واستقرار الشعب العراقي وببغداد قبل دفع انصاره للقيام بكل ما حدث؟

ان العراق بحاجة لتحلي قواه وقياداته السياسية باليقظة والمزيد من العقلانية وباعطاء الاولوية للمصلحة العامة قبل اية طموحات خاصة.