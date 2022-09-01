الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

امين عام حزب الدعوة الاسلامية بالعراق نوري المالكي يدعو قادة القوى السياسية الى كلمة سواء يكون فيها العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هدف الجميع

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخزعلي يوجه بإغلاق كافة المقرات الرسمية للعصائب

متى تنتهي موجة الحر في لبنان؟ 

بعد مضي 10 أعوام.. كميل قاسمي يتسلم ذهبية أولمبيك لندن 2012 

"توكاييف" يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في كازاخستان

إيطاليا.."حزب أخوة" الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة

عودة الهدوء لمدينة البصرة اثر اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم