بعد مضي 10 أعوام.. كميل قاسمي يتسلم ذهبية أولمبيك لندن 2012 

العالم - إبران

وفي مراسم حضرها محمود خسروي وفا ورضا صالحي أميري الرئيسين الجديد والسابق للجنة الأولمبية الوطنية ومجموعة من أبطال المصارعة الإيرانيين تم منح هذه الميدالية إلى كميل قاسمي.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد تأكيد إيجابية اختبار المنشطات للمصارعين الأوزبكي آرتور تايمازوف والجورجي دوفيد مادزمانشفيلي، الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية في أولمبياد لندن 2012 للمصارعة الحرة للوزن الثقيل، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسمياً كمال قاسمي والروسي بلال ماخوف فوزهما بذهبية هذا الوزن ي منافسات أولمبيك لندن 2012.