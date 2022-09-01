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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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عبداللهيان قدم لنظيره الباكستاني تعازيه ومواساته بوفاة مجموعة من أبناء الشعب الباكستاني في كارثة الفيضانات الأخيرة
الخارجية السورية: نؤكد وقوفنا ودعمنا الذي لا يتزعزع لقضية كل أسيرٍ ومعتقل فلسطينيٍ يدفع حتى هذه اللحظة ثمناً غالياً لتصديه لهذا الاحتلال الغاشم
الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد جلاديهم الإسرائيليين
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة الفلسطينية: نتوجه لأسرانا بتحية إجلالٍ وإكبار لصبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: إن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا
مصادر فلسطينية: الحركة الأسيرة تقرر وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى
وزير الخارجية الاماراتي أشار الى أهمية العلاقات مع إيران مؤكدا استعداده لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وعقد اجتماعات اقتصادية وقنصلية ثنائية
باختصار.. انتصار العواودة في معركة الأمعاء الخاوية
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الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
أجبر الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كيان الاحتلال على الإذعان لإطلاق سراحه.
العالم - باختصار
تصنيف :
فلسطین
غرافيك
باختصار
كلمات دليلية :
الاحتلال الاسرائيلي
الانتهاكات الاسرائيلية
الأمعاء الخاوية
الاسير العواودة
انتصار العواودة
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