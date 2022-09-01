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باختصار.. انتصار العواودة في معركة الأمعاء الخاوية

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أجبر الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كيان الاحتلال على الإذعان لإطلاق سراحه.

العالم - باختصار

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